Тихий день після тихої ночі -Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

День з хорошої новини почали, хорошою новиною його і закінчуємо: сьогодні на Дніпропетровщині було спокійно. Території районів нашої області ворожих атак не зазнали,– написав Лукашук увечері в понеділок.
Він розповів, що сьогодні кілька разів почув думку знайомих стосовно того, що така тиша насторожує. Голова облради вважає, що це не привід впадати в паніку, але й не привід нехтувати правилами безпеки. Він закликав дотримуватися їх.
Щодня чекаємо на втішні новини з передової. Щодня віримо в ЗСУ, в Президента, допомагаємо нашим захисникам і робимо все, що в наших силах, аби наближувати Перемогу України,– сказав Микола Лукашук.
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