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Тихий день після тихої ночі -Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

Сьогодні 22:00
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Після тихої ночі 26 грудня і день на Дніпропетровщині був тихим. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Новости Днепра про Тихий день після тихої ночі -Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

День з хорошої новини почали, хорошою новиною його і закінчуємо: сьогодні на Дніпропетровщині було спокійно. Території районів нашої області ворожих атак не зазнали,– написав Лукашук увечері в понеділок.

Він розповів, що сьогодні кілька разів почув думку знайомих стосовно того, що така тиша насторожує. Голова облради вважає, що це не привід впадати в паніку, але й не привід нехтувати правилами безпеки. Він закликав дотримуватися їх.

Щодня чекаємо на втішні новини з передової. Щодня віримо в ЗСУ, в Президента, допомагаємо нашим захисникам і робимо все, що в наших силах, аби наближувати Перемогу України,– сказав Микола Лукашук.

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