Тихий день после тихой ночи — Лукашук о ситуации на Днепропетровщине

После тихой ночи 26 декабря и день в Днепропетровщине был тихим. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

День с хорошей новости начали, хорошей новостью его и заканчиваем: сегодня на Днепропетровщине было спокойно. Территории районов нашей области вражеских атак не подверглись, – написал Лукашук вечером в понедельник.

Он рассказал, что сегодня несколько раз услышал мнение знакомых по поводу того, что такая тишина настораживает. Председатель облсовета считает, что это не повод впадать в панику, но и не повод пренебрегать правилами безопасности. Он призвал их придерживаться.

Ежедневно ждем утешительных новостей с передовой. Каждый день верим в ВСУ, в Президента, помогаем нашим защитникам и делаем все, что в наших силах, чтобы приближать Победу Украины, – сказал Николай Лукашук.

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