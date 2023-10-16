“Царський трон”: у Дніпрі помітили диво-транспорт (ФОТО)

Такого ще з самокатами у Дніпрі не робили.

У Дніпрі продовжують знущатися з електросамокатів. Раніше з них викладали свастику, потім обліплювали білизною, шматували на частини, закидували на дерева, а цього разу вирішили “модернізувати”.

За допомогою скотча до нього приробили …. офісне крісло. Дніпряни жартують, що це тепер царський трон та винахід століття.

Чи проводили тест-драйв диво-транспорту не уточнюється.

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