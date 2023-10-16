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«Царский трон»: в Днепре заметили чудо-транспорт (ФОТО)

Сегодня 21:39
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Такого с самокатами в Днепре не делали.

В Днепре продолжают издеваться над электросамокатами. Раньше из них выкладывали свастику, затем облепляли бельем, ломали на части, забрасывали на деревья, а на этот раз решили модернизировать.

С помощью скотча к нему приделали…. офисное кресло. Днепряне шутят, что это теперь царский трон и изобретение века.

Проводили ли тест-драйв чудо-транспорта не уточняется.

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