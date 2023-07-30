Треба знати: у Дніпрі 30 липня деякі трамваї змінять рух

Так, з 10:00 до 15:00 рух трамваїв №18 призупиняється, а трамваї №19 прямуватимуть зміненим маршрутом від пл. Старомостової до ДЕВЗу без заїзду до ж/м Лівобережний-3.
Про це інформує пресслужба міської ради.
Зміни пов’язані з ремонтом вуличного освітлення на Кайдацькому мосту.
Крім того, трамваї №12 працюватимуть за скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорского, без заїзду до пл. Старомостової. Це через проведенням відновлювальних робіт по вул. Вартових Неба.
Також, враховуючи скорочення трамвайного маршруту №12 до вул. Ігоря Сікорського, вводиться тимчасовий трамвайний маршрут №7 сполученням пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня.
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