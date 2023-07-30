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Треба знати: у Дніпрі 30 липня деякі трамваї змінять рух

Сьогодні 08:29
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У неділю, 30 липня, дніпрянам варто бути готовими до змін у русі деяких трамваїв.

Новости Днепра про Треба знати: у Дніпрі 30 липня деякі трамваї змінять рух

Так, з 10:00 до 15:00 рух трамваїв №18 призупиняється, а трамваї №19 прямуватимуть зміненим маршрутом від пл. Старомостової до ДЕВЗу без заїзду до ж/м Лівобережний-3.

Про це інформує пресслужба міської ради. 

Зміни пов’язані з ремонтом вуличного освітлення на Кайдацькому мосту. 

Крім того, трамваї №12 працюватимуть за скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорского, без заїзду до пл. Старомостової. Це через проведенням відновлювальних робіт по вул. Вартових Неба.

Також, враховуючи скорочення трамвайного маршруту №12 до вул. Ігоря Сікорського, вводиться тимчасовий трамвайний маршрут №7 сполученням пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня.

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