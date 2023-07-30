Надо знать: в Днепре 30 июля некоторые трамваи изменят движение

Так, с 10:00 до 15:00 движение трамваев №18 приостанавливается, а трамваи №19 будут следовать измененным маршрутом от пл. Старомостовой до ДЕВЗ без заезда в ж/м Левобережный-3.
Об этом информирует пресс-служба городского совета.
Изменения связаны с ремонтом уличного освещения на Кайдацком мосту.
Кроме того, трамваи №12 будут работать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского, без заезда на пл. Старомостовую. Это из-за проведением восстановительных работ по ул. Часовых Неба.
Также, учитывая сокращение трамвайного маршрута №12 до ул. Игоря Сикорского, вводится временный трамвайный маршрут №7 сообщением пл. Старомостовая — ул. Исполкомовская. Перевозки будут осуществляться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.
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