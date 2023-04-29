Трамваї №6 та №9 не курсують, а тролейбус №3 змінив маршрут: як у суботу у Дніпрі працює громадський транспорт

Сьогодні, 29 квітня, у Дніпрі є певні зміни у роботі громадського транспорту.
Так, трамвайні маршрути №6 та №9 не працюють. Також тролейбус №3 курсує за зміненою схемою руху: вул. Холодильна – Новий міст – Річковий вокзал. Зміни у русі пов’язані з перекриттям Амурського мосту.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня.
Загалом на маршрути сьогодні вийшло 137 одиниць рухомого складу. Розклад трамваїв та тролейбусів можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюють 92 автобусні маршрути. Загалом курсують 711 автобусів (з них 112 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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