Трамваї №6 та №9 не курсують, а тролейбус №3 змінив маршрут: як у суботу у Дніпрі працює громадський транспорт

Важлива інформація!

Сьогодні, 29 квітня, у Дніпрі є певні зміни у роботі громадського транспорту.

Так, трамвайні маршрути №6 та №9 не працюють. Також тролейбус №3 курсує за зміненою схемою руху: вул. Холодильна – Новий міст – Річковий вокзал. Зміни у русі пов’язані з перекриттям Амурського мосту.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня.

Загалом на маршрути сьогодні вийшло 137 одиниць рухомого складу. Розклад трамваїв та тролейбусів можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюють 92 автобусні маршрути. Загалом курсують 711 автобусів (з них 112 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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