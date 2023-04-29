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Трамваи №6 и №9 не курсируют, а троллейбус №3 сменил маршрут: как в субботу в Днепре работает общественный транспорт

Сегодня 09:51
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Важная информация!

Новости Днепра про Трамваи №6 и №9 не курсируют, а троллейбус №3 сменил маршрут: как в субботу в Днепре работает общественный транспорт

Сегодня, 29 апреля, в Днепре есть определенные изменения в работе общественного транспорта.

Так, трамвайные маршруты №6 и №9 не работают. Также троллейбус №3 курсирует по измененной схеме движения: ул. Холодильная – Новый мост – Речной вокзал. Изменения в движении связаны с перекрытием Амурского моста.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию выходного дня.

Всего на маршруты сегодня вышли 137 единиц подвижного состава. Расписание трамваев и троллейбусов можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу работают 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсируют 711 автобусов (из них 112 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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Новости Днепра про Трамваи №6 и №9 не курсируют, а троллейбус №3 сменил маршрут: как в субботу в Днепре работает общественный транспортУкраїнська Новости Днепра про Трамваи №6 и №9 не курсируют, а троллейбус №3 сменил маршрут: как в субботу в Днепре работает общественный транспортРусский

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