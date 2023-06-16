ТОП водоспадів Дніпра та області: поруч з парком та серед гранітних круч

У Дніпрі та областы помилуватися красою природи та відпочити біля води можна не виїжджаючи за межі регіону. В обласному центрі та сусідніх містах та селах є кілька водоспадів, де шум води допоможе заспокоїти нерви та відволіктися від новин. Частина їх рукотворні, частину створила сама природа.

У самому Дніпрі є лише один водоспад. Він штучний та знаходиться біля парку Шевченка. «Поріг ревучий» можна добре роздивитись з набережної або оглядового майданчика зеленої зони. Але милуватися водоспадом можна лише з 16 до 20 години у п’ятницю та вихідні дні. З понеділка по четвер водоспад не працює.

На річці Кам’янка знаходяться Токівські водоспади. Його ще називають «Червоні камені». Така назва виникла через те, що річка оточена виступами червоного граніту, якими і тече вода. Перепад висот водоспаду становить 6 метрів, а сам він завдовжки 30 метрів. Вода тут прохолодна, але багато хто не відмовляє собі в задоволенні викупатися в річці в спекотну пору року.

У селі Межиріч на річці Вовча знаходиться невеликий водоспад. Сказати яка його висота та перепади складно – їх ніхто не міряв, але місце виглядає досить привабливо. Також неподалік є історична пам’ятка – Мавріїнський майдан.

Водоспад «Білі камні» свою назву отримав через білий граніт, яким він тече. Знаходиться на річці Інгулець у Кривому Розі. Висота водоспаду 12 метрів.

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