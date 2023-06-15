Як виглядає покинута лікарня-привид на проспекті Свободи у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі є багато покинутих будівель лікарень та інших лікувальних закладів, які колись були гордістю та надбанням міста, а сьогодні просто потихеньку руйнуються від часу.

Сірководнева лікарня була збудована у Дніпрі в середині 1950-х років. У той час лікування сірководнем, а особливо «ванни» з ним вважалися дуже ефективними і були дуже популярними – всі прагнули потрапити до цієї лікарні і пройти там курс лікування. Вважалося, що гарячі ванни допомагають при радикуліті, болі в суглобах, лікують дерматологічні захворювання та навіть нервову та серцево-судинну системи.

Лікарнею «опікувався» завод Петровського, тому його робітники проходили там лікування найчастіше. Цей же завод «постачав» установі сірководень.

«Дуже добре і швидко люди лікувалися там. До того ж, приймали хворих з усього міста. Я пам’ятаю у мене був шип у п’ятці, то дуже швидко все пройшло завдяки сірководневій лікарні», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Міла Павлова.

Сама лікарня складалася з двох корпусів – старого та нового. Перший перестав працювати у 1990-х роках, другий медики та пацієнти покинули у 2012 році.

«Я понад 40 років відпрацював на заводі. Щодня заходив і виходив через прохідну, яка навпроти лікарні. Можна сказати, світанок та сумний кінець лікувального закладу проходили у мене на очах», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Леонід Притикін.

Наразі обидві будівлі перебувають у зруйнованому стані. Меблі давно звідти вивезли, перекриття та прольоти зруйнував час, від скла не залишили сліду хулігани. У будівлях кілька разів була пожежа – тут мешкали бомжі та розводячи вогонь намагалися зігрітися.

Усередині приміщення досі зберігся кахель на стінах, кілька ванн і брудні матраци, що напівзотліли від часу. На підлозі в будівлях валяється сміття, немає ні віконних рам, ні дверей, але на стінах ще можна побачити фарбу і зрозуміти, які кольори були пофарбовані коридор і кабінети співробітників лікарні.

Фото лікарні у її нинішньому стані опубліковані учасником групи «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ» Русланом Романенко. Він стверджує, що робітники там проводять демонтажні роботи.

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