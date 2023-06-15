Дорожче відбивних: скільки коштує сало у магазинах та на ринках Дніпра

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки хочуть за кілограм сала влітку 2023 року на ринках та у магазинах Дніпра.
На ринку у спальному районі Дніпра підчеревину знайти важко – продають лише сало з тонкими смужками м’яса і просять за нього від 280 грн за кіло. Хороший підчеревок знайшовся лише в одного продавця та просили за нього 350 грн.
У крамницях за кіло чистого сала просять від 130 грн. У торгових мережах знайти великий і цілий шматок продукту складно – його продають тонким нарізаним слайсами.
Якщо на салі подекуди можна «зустріти» м’ясні прожилки – то ціна його зростає до 170 грн за кіло. Але це все – акційні ціни. Без знижки ціна становить 170 та 240 грн відповідно.
Є магазини, де за кілограм сала просять як і на ринку 254 грн.
Також є торгові точки, де продукт віддають майже 380 грн.
Зазначимо, у липні 2022 року кілограм сала за даними Державної служби статистики коштував 124 грн.
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