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Дорожче відбивних: скільки коштує сало у магазинах та на ринках Дніпра

Сьогодні 17:11
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Восени 2022 року сало у Дніпрі можна було купити за ціною щонайменше 300 грн за кіло. Сьогодні ситуація на ринку змінилася.

Новости Днепра про Дорожче відбивних: скільки коштує сало у магазинах та на ринках Дніпра

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки хочуть за кілограм сала влітку 2023 року на ринках та у магазинах Дніпра.

На ринку у спальному районі Дніпра підчеревину знайти важко – продають лише сало з тонкими смужками м’яса і просять за нього від 280 грн за кіло. Хороший підчеревок знайшовся лише в одного продавця та просили за нього 350 грн.

Новости Днепра про Дорожче відбивних: скільки коштує сало у магазинах та на ринках Дніпра

У крамницях за кіло чистого сала просять від 130 грн. У торгових мережах знайти великий і цілий шматок продукту складно – його продають тонким нарізаним слайсами.

Новости Днепра про Дорожче відбивних: скільки коштує сало у магазинах та на ринках Дніпра

Якщо на салі подекуди можна «зустріти» м’ясні прожилки – то ціна його зростає до 170 грн за кіло. Але це все – акційні ціни. Без знижки ціна становить 170 та 240 грн відповідно.

Є магазини, де за кілограм сала просять як і на ринку 254 грн.

Новости Днепра про Дорожче відбивних: скільки коштує сало у магазинах та на ринках Дніпра

Також є торгові точки, де продукт віддають майже 380 грн.

Новости Днепра про Дорожче відбивних: скільки коштує сало у магазинах та на ринках Дніпра

Зазначимо, у липні 2022 року кілограм сала за даними Державної служби статистики коштував 124 грн.

 

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Новости Днепра про Дорожче відбивних: скільки коштує сало у магазинах та на ринках ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Дорожче відбивних: скільки коштує сало у магазинах та на ринках ДніпраРусский

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