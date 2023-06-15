Дорожче відбивних: скільки коштує сало у магазинах та на ринках Дніпра

Восени 2022 року сало у Дніпрі можна було купити за ціною щонайменше 300 грн за кіло. Сьогодні ситуація на ринку змінилася.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки хочуть за кілограм сала влітку 2023 року на ринках та у магазинах Дніпра.

На ринку у спальному районі Дніпра підчеревину знайти важко – продають лише сало з тонкими смужками м’яса і просять за нього від 280 грн за кіло. Хороший підчеревок знайшовся лише в одного продавця та просили за нього 350 грн.

У крамницях за кіло чистого сала просять від 130 грн. У торгових мережах знайти великий і цілий шматок продукту складно – його продають тонким нарізаним слайсами.

Якщо на салі подекуди можна «зустріти» м’ясні прожилки – то ціна його зростає до 170 грн за кіло. Але це все – акційні ціни. Без знижки ціна становить 170 та 240 грн відповідно.

Є магазини, де за кілограм сала просять як і на ринку 254 грн.

Також є торгові точки, де продукт віддають майже 380 грн.

Зазначимо, у липні 2022 року кілограм сала за даними Державної служби статистики коштував 124 грн.

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