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ТОП-20 найбагатших українців від Forbes: у списку є бізнесмени із Дніпра

Сьогодні 13:38
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За десять місяців 2022 року статки найбагатших українців впали більш як на $20 млрд – до $22,5 млрд.

Новости Днепра про ТОП-20 найбагатших українців від Forbes: у списку є бізнесмени із Дніпра

Як проаналізував український журнал Forbes, одним із тих, хто втратив найбільше з лютого є лідер рейтингу Рінат Ахметов – його активи зменшились із $13,7 млрд у лютому до $4,4 млрд під кінець року. У першій п‘ятірці також опинилися Максим Литвин із активами $2,3 млрд, Олексій Шевченко – $2,3 млрд, Віктор Пінчук – $2,2 млрд та Констянтин Жеваго – $1,4 млрд.

Також до топ-20 найбагатших українців увійшли люди, пов’язані із Дніпром. Це Геннадій Боголюбов – український підприємець, один зі співвласників групи «Приват», який народився у Дніпрі. Він на дев’ятому місці з активами $1 млрд. А також Максим Поляков – український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, який деякий час жив та працював у Дніпрі. Він на 11 місці з активами $800 млн.

Новости Днепра про ТОП-20 найбагатших українців від Forbes: у списку є бізнесмени із Дніпра

Новости Днепра про ТОП-20 найбагатших українців від Forbes: у списку є бізнесмени із Дніпра

Водночас зі списку найбагатших українців випали такі люди, як Ігор Коломойський, який торік займав четверте місце в рейтингу і якого влітку було позбавлено громадянства, Вячеслав Богуслаєв та Віктор Медведчук, яким оголошено підозру у державній зраді, а їхні активи арештовано.

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Новости Днепра про ТОП-20 найбагатших українців від Forbes: у списку є бізнесмени із ДніпраУкраїнська

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