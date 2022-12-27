ТОП-20 найбагатших українців від Forbes: у списку є бізнесмени із Дніпра

Як проаналізував український журнал Forbes, одним із тих, хто втратив найбільше з лютого є лідер рейтингу Рінат Ахметов – його активи зменшились із $13,7 млрд у лютому до $4,4 млрд під кінець року. У першій п‘ятірці також опинилися Максим Литвин із активами $2,3 млрд, Олексій Шевченко – $2,3 млрд, Віктор Пінчук – $2,2 млрд та Констянтин Жеваго – $1,4 млрд.
Також до топ-20 найбагатших українців увійшли люди, пов’язані із Дніпром. Це Геннадій Боголюбов – український підприємець, один зі співвласників групи «Приват», який народився у Дніпрі. Він на дев’ятому місці з активами $1 млрд. А також Максим Поляков – український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, який деякий час жив та працював у Дніпрі. Він на 11 місці з активами $800 млн.
Водночас зі списку найбагатших українців випали такі люди, як Ігор Коломойський, який торік займав четверте місце в рейтингу і якого влітку було позбавлено громадянства, Вячеслав Богуслаєв та Віктор Медведчук, яким оголошено підозру у державній зраді, а їхні активи арештовано.
Читайте також:
Автор:
Мешканець Дніпропетровщини намагався втекти за кордон перепливши річку.
Уже 307 днів Україна протистоїть російським загарбникам.
У Кам'янському раніше судимий 37-річний чоловік викрав у 70-річного дідуся…
Через відключення світла та блекаути українці почали масово користуватися генераторами.