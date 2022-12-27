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У Дніпрі в салоні автобусу встановили ялинку (ФОТО)

Сьогодні 13:03
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У салоні дніпровського автобусу поставили ялинку.

Новости Днепра про У Дніпрі в салоні автобусу встановили ялинку (ФОТО)

Водій 136 маршруту вирішив порадувати пасажирів та додати трохи свята в повсякденне життя. На вході в салон стоїть справжня ялинка, а чоловік за кермом переодягнувся в Діда Мороза.

Про святкову маршрутку розповіла дніпрянка Інна.

Жінка подякувала водієві та поділилася фотографією новорічної ялинки. Дніпряни зазначають, що на 136 маршруті завжди знаходяться водії, які намагаються якось незвично прикрасити салон свого автобусу та порадувати пасажирів.

Проте дехто не оцінив такий креатив водія та впевнений, що під час війни такі святкування не доречні.

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Новости Днепра про У Дніпрі в салоні автобусу встановили ялинку (ФОТО)Українська

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