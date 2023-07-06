ТОП-10 рідкісних видів Дніпра з листівок 100-річної давнини (ФОТО)

Знакові місця та будівлі Дніпра раніше часто друкувалися на листівках, щоб мешканець міста міг поділитися його гарними краєвидами з іншим адресатом чи просто зберегти собі листівку на згадку замість фотокартки. Серед найпопулярніших місць були будівлі ЦУМу, площа Героїв Майдану, театр «Мушля» у парку Глоби, будівлі кінотеатрів, цирку, ресторанів. Такі ж листівки із символами Дніпра друкували й понад сто років тому. Тільки будинки та вулиці на них були інші.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку листівок, на яких зображені будівлі та вулиці Дніпра популярні у 1920-х та 1930-х роках.

Одним із таких популярних місць була нинішня вулиця Липинського, тоді вона мала назву Торгова. Особливо привертав увагу Успенський собор.

Собор користувався великою популярністю. Його друкували у різних ракурсах.

Ще одним місцем, що друкували на листівках, було перетин нинішнього проспекту Яворницького з вулицею Фабра. Окрасою перехрестя була будівля готелю «Європа».

Зображали на листівках столітньої давнини та нинішній Будинок Спілок. Але тоді це було Училище товариства піклування про жіночу освіту і сьогоднішня будівля дуже віддалено нагадує те, якою вона була на початку минулого століття. Виною тому – воєнні дії під час Другої світової війнт та різні реконструкції після неї.

Міст був одним із найпопулярніших місць-символів міста того часу. Коли його побудували для мешканців це була справжня дивина, багато хто його боявся, але водночас шляхопровід був страшенно цікавим. Не дивно, що його також друкували на листівках.

Гарним настільки, щоб друкувати його на листівках фотографи того часу вважали сад Англійського клубу, що знаходився на нинішній Воскресенській вулиці.

Також на листівках друкували і будівлю Англійського клубу.

Пристань на березі Дніпра, де паркували свої човни жителі міста також вважалися одним з найкрасивіших місць у місті того часу.

Трамвай вважався зручним та швидким транспортом, а ще досить рідкісним – не у кожному місті країни він був. Його часто зображували на листівках.

Нещодавно збудований вокзал швидко став ще одним символом міста.

фото: група «Рідний Дніпропетровськ», відкриті джерела

Читайте також:

Українська Русский

Автор: