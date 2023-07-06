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ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Вчера 17:16
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Знаковые здания и места Днепра раньше часто печатались на открытках, чтобы житель города мог поделиться его красивыми видами с другим адресатом или просто сохранить себе открытку на память, вместо фотокарточки. Среди самых популярных мест были здания ЦУМа, площадь Героев Майдана, театр «Ракушка» в парке Глобы, здания кинотеатров, цирка, ресторанов. Такие же открытки с символами Днепра печатали и более 100 лет назад. Только здания на них были другие.

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку открыток, на которых изображены здания и улицы Днепра популярные в 1920 –х и 1930-х годах.

Одним из таких популярных мест была нынешняя улица Липинского, тогда она называлась Торговая. Особенно привлекал внимание Успенский собор.

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Собор пользовался большой популярность. Его печатали в различных ракурсах.

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Еще одним местом, которые печатали на открытках было пересечение нынешнего проспекта Яворницкого с улицей Фабра. Украшением перекрестка служило здание гостиницы «Европа».

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Изображали на открытках столетней давности и нынешний Дом Союзов. Но тогда это было Училище общества попечения о женском образовании и сегодняшнее здание весьма отдаленно напоминает то, каким оно было в начале прошлого века. Виной тому – военные действия во Вторую мировую войну и различные реконструкции после.

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Мост был одним из самых популярных мест- символов города того времени. Когда его построили для жителей это была настоящая диковинка, многие его боялись, но в тоже время путепровод был ужасно интересным. Неудивительно, что его также печатали на открытках.

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Красивым настолько, чтобы печатать его на открытках фотографы того времени считали сад Английского клуба, что находился на нынешней улице Воскресенской.

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Также на открытках печатали и здание самого Английского клуба.

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Пристань на берегу Днепра, где парковали свои лодки жители города также считалась одним из красивейших мест в городе того времени.

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Трамвай считался удобным и быстрым транспортом, а еще довольно редким – не в каждом городе страны он был. Его часто изображали на открытках.

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Недавно построенный вокзал быстро стал еще одним символом города.

Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

фото: группа «Родной Днепропетровск», открытые источники

 

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Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)Русский

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