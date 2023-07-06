ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Знаковые здания и места Днепра раньше часто печатались на открытках, чтобы житель города мог поделиться его красивыми видами с другим адресатом или просто сохранить себе открытку на память, вместо фотокарточки. Среди самых популярных мест были здания ЦУМа, площадь Героев Майдана, театр «Ракушка» в парке Глобы, здания кинотеатров, цирка, ресторанов. Такие же открытки с символами Днепра печатали и более 100 лет назад. Только здания на них были другие.

Журналисты dnepr.info собрали подборку открыток, на которых изображены здания и улицы Днепра популярные в 1920 –х и 1930-х годах.

Одним из таких популярных мест была нынешняя улица Липинского, тогда она называлась Торговая. Особенно привлекал внимание Успенский собор.

Собор пользовался большой популярность. Его печатали в различных ракурсах.

Еще одним местом, которые печатали на открытках было пересечение нынешнего проспекта Яворницкого с улицей Фабра. Украшением перекрестка служило здание гостиницы «Европа».

Изображали на открытках столетней давности и нынешний Дом Союзов. Но тогда это было Училище общества попечения о женском образовании и сегодняшнее здание весьма отдаленно напоминает то, каким оно было в начале прошлого века. Виной тому – военные действия во Вторую мировую войну и различные реконструкции после.

Мост был одним из самых популярных мест- символов города того времени. Когда его построили для жителей это была настоящая диковинка, многие его боялись, но в тоже время путепровод был ужасно интересным. Неудивительно, что его также печатали на открытках.

Красивым настолько, чтобы печатать его на открытках фотографы того времени считали сад Английского клуба, что находился на нынешней улице Воскресенской.

Пристань на берегу Днепра, где парковали свои лодки жители города также считалась одним из красивейших мест в городе того времени.

Трамвай считался удобным и быстрым транспортом, а еще довольно редким – не в каждом городе страны он был. Его часто изображали на открытках.

Недавно построенный вокзал быстро стал еще одним символом города.

фото: группа «Родной Днепропетровск», открытые источники

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