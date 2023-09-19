Тіло знайшли біля гаражів після того, як Лагута зник: нові деталі смерті ексочільника Херсонської ОВА

Смерть Геннадія Лагути розслідують як умисне вбивство, але не виключають самогубство.

17 вересня стало відомо про смерть ексочільника Херсонської ОВА Геннадія Лагути. Як повідомляє “Громадське”, тіло чоловіка знайшли біля гаражів. До цього експосадовця три дні шукали правоохоронці, після того, як дружина померлого заявила про його зникнення.

Як зазначили правоохоронців, 13 вересня до Солом’янського відділку поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловік уродженець Херсонщини, який був колишнім посадовцем – зник.

16 вересня тіло зниклого знайшли біля гаражів у Києві. Наразі поліція відкрила кримінальну справу за статтею 115 – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією “самогубство”.

Зауважимо, що до цього херсонське видання “Мост” повідомляло, що Лагута нібито помер в одній із лікарень Києва. У Херсонській ОВА зазначили, що він пішов із життя “передчасно”, але деталей смерті не розкривали.

Нагадаємо, Геннадій Лагута очолював Херсонську ОВА з липня 2021 року. Його звільнили у липні 2022-го, а у лютому 2023 оголосили про підозру в підробці документів та шахрайство. За даними слідства, експосадовець вимагав у підприємиці авто на потреби оборони, а потім приватизував автівку та продав.