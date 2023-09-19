Рух сильно ускладнено: у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія

Сьогодні, 19 вересня, у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місце викликали правоохоронців.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
Але рух транспорту на мосту в напрямку лівого берега сильно ускладнено – збирається величезний затор.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще, якщо є можливість, оберіть інший маршрут!
Читайте також:
Автор:
Від госпіталізації постраждалий відмовився.
На будівництво метро у Дніпрі та Харкові у бюджеті 2024…
Військовослужбовець заробляв на піратстві серіалів.
В останні десять днів вересня у Дніпрі запланували масштабне відключення…