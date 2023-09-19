Рух сильно ускладнено: у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія

Краще оберіть інший маршрут!

Сьогодні, 19 вересня, у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місце викликали правоохоронців.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Але рух транспорту на мосту в напрямку лівого берега сильно ускладнено – збирається величезний затор.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще, якщо є можливість, оберіть інший маршрут!

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