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  • Вночі росіяни атакували Україну 30 ударними БпЛА: один із них збили на Дніпропетровщині

Вночі росіяни атакували Україну 30 ударними БпЛА: один із них збили на Дніпропетровщині

Сьогодні 09:00
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Ніч була тривожною.

Новости Днепра про Вночі росіяни атакували Україну 30 ударними БпЛА: один із них збили на Дніпропетровщині

Росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Усього було випущено 30 безпілотників з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною, зокрема один із них збили на Дніпропетровщині. Також на східному напрямку наші захисники знищили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Новости Днепра про Вночі росіяни атакували Україну 30 ударними БпЛА: один із них збили на Дніпропетровщині

Крім того, у Повітряних силах зазначили, що росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою “Іскандер-М“. Про наслідки атаки тут.

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Новости Днепра про Вночі росіяни атакували Україну 30 ударними БпЛА: один із них збили на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Вночі росіяни атакували Україну 30 ударними БпЛА: один із них збили на ДніпропетровщиніРусский

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