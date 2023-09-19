Вночі росіяни атакували Україну 30 ударними БпЛА: один із них збили на Дніпропетровщині

Росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Усього було випущено 30 безпілотників з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф).
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною, зокрема один із них збили на Дніпропетровщині. Також на східному напрямку наші захисники знищили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Крім того, у Повітряних силах зазначили, що росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою “Іскандер-М“. Про наслідки атаки тут.
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