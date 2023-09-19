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  • Тело нашли возле гаражей после того, как Лагута исчез: новые детали смерти экс-главы Херсонской ОВА

Тело нашли возле гаражей после того, как Лагута исчез: новые детали смерти экс-главы Херсонской ОВА

Сегодня 13:28
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Смерть Геннадія Лагути розслідують як умисне вбивство, але не виключають самогубство.

Новости Днепра про Тело нашли возле гаражей после того, как Лагута исчез: новые детали смерти экс-главы Херсонской ОВА

17 сентября стало известно о смерти экc-главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты. Как сообщает «Громадське«, тело мужчины обнаружили возле гаражей. До этого экс-чиновника три дня искали правоохранители, после того как супруга умершего заявила о его исчезновении.

Как отметили правоохранители, 13 сентября в Соломенское отделение полиции обратилась женщина, которая сообщила, что ее муж уроженец Херсонщины, бывший чиновник — исчез.

16 сентября тело пропавшего обнаружили возле гаражей в Киеве. Полиция открыла уголовное дело по статье 115 — умышленное убийство с дополнительной квалификацией «самоубийство».

Отметим, что ранее херсонское издание «Мост» сообщало, что Лагута якобы умер в одной из больниц Киева. В Херсонской ОВА отметили, что он ушел из жизни «преждевременно», но деталей смерти не раскрывали.

Напомним, Геннадий Лагута возглавлял Херсонскую ОВА с июля 2021 года. Его уволили в июле 2022-го, а в феврале 2023 года объявили о подозрении в подделке документов и мошенничестве. По данным следствия, экс-чиновник требовал у предпринимателя авто на нужды обороны, а затем приватизировал его и продал.

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Новости Днепра про Тело нашли возле гаражей после того, как Лагута исчез: новые детали смерти экс-главы Херсонской ОВАУкраїнська Новости Днепра про Тело нашли возле гаражей после того, как Лагута исчез: новые детали смерти экс-главы Херсонской ОВАРусский

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