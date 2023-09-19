Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Де у Дніпрі сьогодні виникнуть проблеми зі світлом: усі адреси

Сьогодні 06:45
просмотров

Ще є час зарядити телефон!

Новости Днепра про Де у Дніпрі сьогодні виникнуть проблеми зі світлом: усі адреси

Сьогодні, 19 вересня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 08:00 до 18:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 19 вересня з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • пров. Джинчарадзе: 4;
  • Запорізьке шосе: 22, 26-А, 30-Б, 30-Л, 32, 38;
  • вул. Гладкова: 38-А;
  • вул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-8, 10-16 (парні);
  • вул. Костянтинівська: 1-12, 12-А, 13-16, 18;
  • вул. Макаренка: 3-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;
  • вул. Олександри Риндовської: 67, 67-А, 69, 71, 73, 88, 88-А, 90-100 (парні);
  • вул. Павла Тичини: 1, 1-В, 3, 5, 7;
  • вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;
  • вул. Печерська: 1, 1-А, 2, 3, 3- А, 4-7, 9-17 (непарні);
  • вул. Солідарна: 1, 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні).

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 19 по 26 вересня запланували масштабне відключення газу: усі адреси.

Читайте також:

Новости Днепра про Де у Дніпрі сьогодні виникнуть проблеми зі світлом: усі адресиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі після трьох місяців обмежень скасують графіки подачі води
Новини Дніпра
Вчора 18:06
У Кривому Розі після трьох місяців обмежень скасують графіки подачі води

У Кривому Розі та районі прибирають обмеження на використання води.

На Дніпропетровщині під час тривоги збили ворожий БПЛА
Новини Дніпра
Вчора 18:00
На Дніпропетровщині під час тривоги збили ворожий БПЛА

Інформацію підтвердили у повітряному командуванні "Схід".

На дні змілілого Каховського водосховища знайшли токсичні нітрити, які “отруюють” воду – еколог
Новини Дніпра
Вчора 17:38
На дні змілілого Каховського водосховища знайшли токсичні нітрити, які “отруюють” воду – еколог

Екологи, які дослідили залишки води та мул на дні Каховського…

“Літо триває”: відомий синоптик розповіла, якою буде погода у Дніпрі цього тижня
Новини Дніпра
Вчора 16:57
“Літо триває”: відомий синоптик розповіла, якою буде погода у Дніпрі цього тижня

Погіршення погоди поки не прогнозують.

Наверх