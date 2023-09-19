Де у Дніпрі сьогодні виникнуть проблеми зі світлом: усі адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 19 вересня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 08:00 до 18:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 19 вересня з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

пров. Джинчарадзе: 4;

Запорізьке шосе: 22, 26-А, 30-Б, 30-Л, 32, 38;

вул. Гладкова: 38-А;

вул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Костянтинівська: 1-12, 12-А, 13-16, 18;

вул. Макаренка: 3-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;

вул. Олександри Риндовської: 67, 67-А, 69, 71, 73, 88, 88-А, 90-100 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 1-В, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1, 1-А, 2, 3, 3- А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Солідарна: 1, 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні).

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 19 по 26 вересня запланували масштабне відключення газу: усі адреси.

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