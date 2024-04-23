Біля Дніпра збили другий розвід-безпілотник за день

Останнім часом розвідники дуже часто залітають до Дніпра чи району.

Надвечір жителі Дніпра могли чути третій вибух за день. Виявилося, що сили ППО знищили ще один розвідувальний безпілотник, який виявили у Дніпровському районі.

Приземлили “Орлан-10”. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Це вже вдруге за день, коли військові знищують розвідувач в області.

Оборонці збили ворожу “пташку”, яка кружляла у Дніпровському районі. Небо над областю чисте. Дякую, захисники! – написав Лисак.

Нагадаємо, вдень 23 квітня в Дніпровському районі сталося два “прильоти”. Спалахнули дві пожежі, які вже загасили. Від вибуху постраждало 8 людей.

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