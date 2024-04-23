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Біля Дніпра збили другий розвід-безпілотник за день

Сьогодні 20:38
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Останнім часом розвідники дуже часто залітають до Дніпра чи району.

Новости Днепра про Біля Дніпра збили другий розвід-безпілотник за день

Надвечір жителі Дніпра могли чути третій вибух за день. Виявилося, що сили ППО знищили ще один розвідувальний безпілотник, який виявили у Дніпровському районі. 

Приземлили “Орлан-10”. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Це вже вдруге за день, коли військові знищують розвідувач в області.

Оборонці збили ворожу “пташку”, яка кружляла у Дніпровському районі. Небо над областю чисте. Дякую, захисники! – написав Лисак.

Нагадаємо, вдень 23 квітня в Дніпровському районі сталося два “прильоти”. Спалахнули дві пожежі, які вже загасили. Від вибуху постраждало 8 людей. 

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Новости Днепра про Біля Дніпра збили другий розвід-безпілотник за деньУкраїнська

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