Тепер мешканці Дніпра можуть бронювати бажаний номерний знак для авто онлайн: подробиці

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.
Запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто, – написав він.
За його словами, замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. На один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак. Відповідне бронювання діятиме протягом десяти календарних днів – після закінчення терміну замовлення автоматично скасується.
Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія.
Реформування державних сервісів навіть під час війни — можливе. І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому, – зазначив Клименко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що водіям дозволили обирати номери під час реєстрації авто: що потрібно знати дніпрянам.
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