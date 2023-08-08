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  • Тепер мешканці Дніпра можуть бронювати бажаний номерний знак для авто онлайн: подробиці

Тепер мешканці Дніпра можуть бронювати бажаний номерний знак для авто онлайн: подробиці

Сьогодні 11:50
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У понеділок, 7 серпня, в Україні запустили нову сервісну послугу МВС, що дозволяє обирати та бронювати бажаний номерний знак для автомобіля онлайн.

Новости Днепра про Тепер мешканці Дніпра можуть бронювати бажаний номерний знак для авто онлайн: подробиці

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

Запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто, – написав він.

За його словами, замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. На один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак. Відповідне бронювання діятиме протягом десяти календарних днів – після закінчення терміну замовлення автоматично скасується.

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія.

Реформування державних сервісів навіть під час війни — можливе. І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому, – зазначив Клименко.

Новости Днепра про Тепер мешканці Дніпра можуть бронювати бажаний номерний знак для авто онлайн: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що водіям дозволили обирати номери під час реєстрації авто: що потрібно знати дніпрянам.

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Новости Днепра про Тепер мешканці Дніпра можуть бронювати бажаний номерний знак для авто онлайн: подробиціУкраїнська

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