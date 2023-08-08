Тепер мешканці Дніпра можуть бронювати бажаний номерний знак для авто онлайн: подробиці

У понеділок, 7 серпня, в Україні запустили нову сервісну послугу МВС, що дозволяє обирати та бронювати бажаний номерний знак для автомобіля онлайн.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

Запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто, – написав він.

За його словами, замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. На один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак. Відповідне бронювання діятиме протягом десяти календарних днів – після закінчення терміну замовлення автоматично скасується.

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія.

Реформування державних сервісів навіть під час війни — можливе. І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому, – зазначив Клименко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що водіям дозволили обирати номери під час реєстрації авто: що потрібно знати дніпрянам.

Читайте також:

Українська

Автор: