Теперь жители Днепра могут бронировать желаемый номерной знак для авто онлайн: подробности

В понедельник, 7 августа, в Украине была запущена новая сервисная услуга МВД, позволяющая выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля онлайн.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто, – написал он.

По его словам, заказать услугу можно по типу транспортного средства. На одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак. Соответствующее бронирование будет действовать в течение десяти календарных дней – по истечении срока заказ автоматически отменяется.

Воспользоваться такой услугой можно через Электронный кабинет водителя.

Реформирование государственных сервисов даже во время войны — возможно. И это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем, – отметил Клименко.

Напомним, ранее мы писали, что водителям разрешили выбирать номера при регистрации авто: что нужно знать днепрянам.

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