Теперь жители Днепра могут бронировать желаемый номерной знак для авто онлайн: подробности

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.
Заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто, – написал он.
По его словам, заказать услугу можно по типу транспортного средства. На одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак. Соответствующее бронирование будет действовать в течение десяти календарных дней – по истечении срока заказ автоматически отменяется.
Воспользоваться такой услугой можно через Электронный кабинет водителя.
Реформирование государственных сервисов даже во время войны — возможно. И это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем, – отметил Клименко.
Напомним, ранее мы писали, что водителям разрешили выбирать номера при регистрации авто: что нужно знать днепрянам.
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