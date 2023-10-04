Телепорт на правий берег чи магічний тотем: жителів Дніпра спантеличила дивна бетонна конструкція

Мешканці Дніпра розгадують феномен дивного бетонного трикутника, який стоїть на лівому березі.

Мешканці “Райончика” звернули увагу на дивну бетонну конструкцію у формі трикутника, яка стоїть поблизу будинків. Точну локацію авто фото не називає. З’явилася вона в часи СРСР, проте зараз ніхто не знає, яке її призначення. У коментарях дніпряни публікували свої варіанти того, що це за прилад.

Публікуємо найкращі із них:

Портал в майбутнє.

Макет для метання учбових гранат

Старі добрі масони.

Портал на правий берег.

Древлянский тотем.

Кнопка виклику ліфта, на нижній поверх

Вхід до порталу, машина часу так сказати.

Древня балалайка

Знак, що ваш район знаходиться у трикутнику Карпмана

Антена телепузика

Залишки стародавньої цивілізації Укрів.

Катапульта для дітей, рогатка)

Телепорт до Києва

Були й більш прагматичні варіанти:

Сушилка для одягу

Рамка для фото

Це стійка під труби опалення. Боже, люди, люди

Дніпрянин Михайло висунув свою теорію:

У 60-х, 70-х роках під час облаштування дворів багатоквартитрих будинків обладналися дитячі майданчики з гірками, пісочницями, гойдалками, каруселями. Також створювалися невеликі майданчики, типу літніх театрів. Були лавки для глядачів, імпровізована сцена з конструкцією для натягування екрана, на який проєктували фільми та мультики для дітей увечері у вихідні (але це було вкрай рідко). Іноді проходили якісь збори, агітаційні заходи. Так лавочки знаходилися між парами таких конструкцій, як на фото. Їх було три – чотири пари. Передбачалося, що створюватиметься навіс над лавками між цими трикутними конструкціями (ніде не бачив у закінченому вигляді). У дворі на Калиновій 76-78 збереглася досі конструкція для екрана.”, – розповів Михайло Козлов.

Тож досі ніхто достеменно не знає, для чого використовувалася ця конструкція.

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