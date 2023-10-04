Телепорт на правый берег или магический тотем: жителей Днепра озадачила загадочная бетонная конструкция

Жители «Райончика» обратили внимание на странную бетонную конструкцию в форме треугольника, стоящую вблизи домов. Точную локацию авто фото не называет. Появилась она во времена СССР, однако сейчас никто не знает, каково ее предназначение. В комментариях днепряне публиковали свои варианты того, что это прибор.
Публикуем лучшие из них:
Портал в будущее.
Макет для метания учебных гранат
Старые добрые масоны.
Портал на правый берег.
Древлянский тотем.
Кнопка вызова лифта на нижний этаж
Вход в портал, машина времени так сказать.
Древняя балалайка
Знак, что ваш район находится в треугольнике Карпмана
Антенна телепузыка
Остатки древней цивилизации Укров.
Катапульта для детей, рогатка)
Телепорт в Киев
Были и более прагматические варианты:
Сушилка для одежды
Рамка для фото
Это стойка под трубы отопления. Боже, люди, люди
Днепрянин Михаил выдвинул свою теорию:
В 60-х, 70-х годах при обустройстве дворов многоквартирых домов оборудовались детские площадки с горками, песочницами, качелями, каруселями. Также создавались небольшие площадки типа летних театров. Были скамейки для зрителей, импровизированная сцена с конструкцией для натяжения экрана, на который проектировались фильмы и мультики для детей вечером в выходные (но это было крайне редко). Иногда проходило какое-то собрание, агитационные мероприятия. Так лавочки находились между парами таких конструкций, как на фото. Их было три – четыре пары. Предполагалось, что будет создаваться навес над лавками между этими треугольными конструкциями (где не видел в законченном виде). Во дворе на Калиновой 76-78 сохранилась до сих пор конструкция для экрана», – рассказал Михаил Козлов.
Так что до сих пор никто точно не знает, для чего использовалась эта конструкция.
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