Telegram приготуватися: нардеп ініціював законопроєкт, який регулюватиме “платформи поширення ЗМІ”

Нардеп підготував законопроєкт, яким збираються регулювати Telegram.

Про на Facebook-сторінці повідомив нардеп Микола Княжицький.

Я сьогодні ініціюю законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ. Запропонував колегам-депутатам долучитися до його підписання, – пише Княжицький.

Нардеп зауважив, що йдеться про всі незалежні платформи та додатки, які наразі не регулюються законом про медіа та не мають представництв у ЄС, як YouTube та ін. Передусім це стосується Telegram, який наразі чи не основне джерело інформації для українців.

Водночас забороняти чи блокувати ці платформи не будуть.

Проблема Telegram — це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, однак, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку, Генштаб ЗСУ прямо каже, що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого — ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців, — написав Микола Княжицький.

Нардеп хоче, аби Telegram та йому подібні платформи, регулювалися як YouTube чи інші сервіси.

Що зміниться для таких платформ:

1) вони повинні реагувати на поширення через них такого саме контенту, який вже зараз заборонено поширювати через інші медіа (в тому числі в YouTube та онлайн ЗМІ). Йдеться про порнографію, пропаганду наркотиків, глорифікацію фашизму, виправдовування російської агресії тощо. Перелік заборон залишається тим самим, який існує зараз, і цим законопроєкт не змінюється;

2) вони зобов’язані на запит Нацради з питань телерадіомовлення розкривати структуру власності, а також джерела фінансування – як зараз передбачено для інших медіа та сервісів;

3) якщо структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, дана платформа не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців. Такі платформи та пов’язані з ними сервіси не зможуть встановлюватись на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей. Це відповідає практиці, яка вже зараз існує в Швейцарії та деяких країн ЄС. Наприклад, в Норвегії службовцям заборонено використовувати Telegram та службових пристроях з березня 2023 року приблизно з тих самих причин;

4) оскільки сили безпеки і оборони повинні мати особливості діяльності через їх специфіку, то обмеження та заборони щодо використання платформ з непрозорою власністю, до них не застосовуються. Вірніше, можуть застосовуватись, якщо це буде встановлено постановою Уряду.

Таким чином законопроєкт нічого не забороняє, але має на меті урегулювати діяльність таких незалежних платформ.

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