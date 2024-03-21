Telegram приготуватися: нардеп ініціював законопроєкт, який регулюватиме “платформи поширення ЗМІ”

Про на Facebook-сторінці повідомив нардеп Микола Княжицький.
Я сьогодні ініціюю законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ. Запропонував колегам-депутатам долучитися до його підписання, – пише Княжицький.
Нардеп зауважив, що йдеться про всі незалежні платформи та додатки, які наразі не регулюються законом про медіа та не мають представництв у ЄС, як YouTube та ін. Передусім це стосується Telegram, який наразі чи не основне джерело інформації для українців.
Водночас забороняти чи блокувати ці платформи не будуть.
Проблема Telegram — це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, однак, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку, Генштаб ЗСУ прямо каже, що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого — ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців, — написав Микола Княжицький.
Нардеп хоче, аби Telegram та йому подібні платформи, регулювалися як YouTube чи інші сервіси.
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