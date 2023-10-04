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  • Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)

Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)

Сьогодні 13:28
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Довгий час вулиця Гоголя в Дніпрі мала назву Волоська, а пізніше – Волоське шосе, бо вважалася дорогою, якою найзручніше було добиратися до села Волоське. На початку вулиці була ярмаркова площа. Загалом територія вулиці була погано облаштована та вважалася міською межею. Але коли населення міста почало збільшуватися – вулицю стали забудовувати прибутковими будинками, а 1910 року дали нове ім'я – Гоголівська.

Новости Днепра про Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію одного з прибуткових будинків, що знаходяться на цій вулиці – будинку Геккера.

Новости Днепра про Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)

Перші доходні будинки тут почали з’являтися у 1890-х роках. Вважається, що власники ділянок на цій вулиці першими в місті почали будувати багатоповерхові прибуткові будинки, до цього такі будинки зводили заввишки максимум на два поверхи.

1900 року купець Григорій Геккер купив на Волоському шосе ділянку, де вже був кам’яний будинок та сад. Старий будинок він не став зносити, а поряд збудував новий – на три з половиною поверхи заввишки, що за мірками початку минулого століття – практично висотка. У будинку було кілька квартир. У них були просторі кімнати, високі стелі, а із зручностей – каналізація та холодильник у підвалі.

Новости Днепра про Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)

Фасад будинку був прикрашений ліпниною, ризалітами, в квартирах були балкони, де постояльці могли пити чай і милуватися містом.

На початку минулого століття в країні почалася криза та багатих постояльців, на яких так розраховував Геккер не було. Справи пішли настільки погано, що він був змушений продати будинок і піти працювати в контору.

Новости Днепра про Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)

Новий власник також не зміг багато заробити на будинку. Єдине, що він зробив – здав кам’яний будинок, що стояв у дворі та відкрив один із перших приватних дитячих садків. Квартири у великому будинку знімати ніхто не хотів – почалася Перша світова війна і люди зазнавали фінансових труднощів і вважали за краще жити скромніше, заощаджуючи гроші.

Можна сказати, що жодному власнику будинок не приніс фінансової вигоди, лише витрати. Подейкували, що цей будинок не приносить власникам удачі, бо раніше на цьому місці під час ярмарку між старим циганом та молодим офіцером спалахнула сварка. Один хотів купити дешевий тютюн, а другий не хотів поступатись і просив за свій товар велику суму. Офіцер так розлютився на цигана, що пригрозив йому в’язницею, а циган у відповідь сказав: «щоб тобі порожньо було на цьому місці». Згідно з місцевою легендою, це і стало прокляттям для ділянки, власники якої ніколи не отримували доходу.

Новости Днепра про Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)

Вже в середині 1920-х років будинок було передано на баланс житлового кооперативу. З прибуткових квартир зробили комуналки. Тоді ж було ухвалено рішення будинок відремонтувати. В результаті з фасаду зникла більша частина ліпнини, було закладено балкони, переплановано великі квартири, а хол парадного входу перетворили на житлову кімнату. На цокольному поверсі відкрився медпункт. Допомогу тут надавали до 1970-х років.

Новости Днепра про Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)

З усього домоволодіння Геккера на Волоській уцілів тільки цей будинок. Кам’яний будинок, де був сад та інші будівлі у дворі зникли.

Новости Днепра про Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)

Сьогодні сам будинок також виглядає не найкращим чином. Він пережив революції та війну, став «пам’ятником архітектури місцевого значення», але як мінімум фасад потребує ремонту. Тут давно немає комунальних квартир, а є офіси та приватне житло. Власники приміщень встановлюють на фасаді кондиціонери, облаштовують балкони. Будинок стає не схожим сам на себе.

Новости Днепра про Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)

старе фото: О. Волок

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Новости Днепра про Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)Українська Новости Днепра про Таємниця будинку Геккера у центрі Дніпра: чому він не приносив вигоди власникам (ФОТО)Русский

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