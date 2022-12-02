Танкіст 93-ї холодноярської бригади отримав “Золотий хрест”

Танкіст 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій, позивний “НШ”, отримав нагороду "Золотий хрест" від Міністра оборони України Олексія Резнікова.

Про це повідомляється на сторінці бригади у ФБ.

Сергій був мобілізований до лав Збройних сил України 4 лютого 2015 року, а вже 22 березня почав виконувати бойові завдання в районі населеного пункту Піски. Де і отримав перший бойовий досвід. У бригаді воює і зараз, бо йому подобається бути танкістом.

З 24 лютого 2022 року у складі танкового батальйону 93-ї бригади Герой захищав Харків, потім знаходився на Ізюмському напрямку. Біля н. п. Заводи його танк, на якому він служив більше, ніж 8 років, підбили окупанти. Сергій отримав новий танк та продовжив захищати батьківщину вже біля н. п. Курульки. Зараз холодноярець нищить орків вже на Бахмутському напрямку, надійно прикриваючи піхотні підрозділи.

Після того, як орки підбили мій улюблений танк, на якому я воював більше 8 років, ненависть до них у мене тільки зросла. Тепер я хочу ще більш завзято нищити їх та швидше звільнити нашу рідну землю! – каже Сергій.

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