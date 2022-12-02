Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Танкіст 93-ї холодноярської бригади отримав “Золотий хрест”

Сьогодні 17:30
просмотров

Танкіст 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій, позивний “НШ”, отримав нагороду "Золотий хрест" від Міністра оборони України Олексія Резнікова.

Новости Днепра про Танкіст 93-ї холодноярської бригади отримав “Золотий хрест”

Про це повідомляється на сторінці бригади у ФБ.

Сергій був мобілізований до лав Збройних сил України 4 лютого 2015 року, а вже 22 березня почав виконувати бойові завдання в районі населеного пункту Піски. Де і отримав перший бойовий досвід. У бригаді воює і зараз, бо йому подобається бути танкістом.

З 24 лютого 2022 року у складі танкового батальйону 93-ї бригади Герой захищав Харків, потім знаходився на Ізюмському напрямку. Біля н. п. Заводи його танк, на якому він служив більше, ніж 8 років, підбили окупанти. Сергій отримав новий танк та продовжив захищати батьківщину вже біля н. п. Курульки. Зараз холодноярець нищить орків вже на Бахмутському напрямку, надійно прикриваючи піхотні підрозділи.

Після того, як орки підбили мій улюблений танк, на якому я воював більше 8 років, ненависть до них у мене тільки зросла. Тепер я хочу ще більш завзято нищити їх та швидше звільнити нашу рідну землю! – каже Сергій.

Читайте также:

Новости Днепра про Танкіст 93-ї холодноярської бригади отримав “Золотий хрест”Українська Новости Днепра про Танкіст 93-ї холодноярської бригади отримав “Золотий хрест”Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Після піврічної перерви відновить рух потяг зі Львова до Дніпра: як курсуватиме
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:21
    Після піврічної перерви відновить рух потяг зі Львова до Дніпра: як курсуватиме

    Укрзалізниця повернула потяг із Дніпра до Львова.

    У Дніпрі відповіли, чи “згорять” проїзні на електротранспорт, який зараз не працює
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:48
    У Дніпрі відповіли, чи “згорять” проїзні на електротранспорт, який зараз не працює

    У департаменті транспорту міськради відповіли, що робити власникам проїзних квитків…

    Просто співпало: мер Дніпра пояснив, що за дим перелякав містян після вибуху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:20
    Просто співпало: мер Дніпра пояснив, що за дим перелякав містян після вибуху

    Міський голова Дніпра розповів, що за дим бачили містяни.

    У Дніпрі на річці взялася перша крига (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:41
    У Дніпрі на річці взялася перша крига (ФОТО)

    У Дніпрі на другий день зими почала замерзати річка.

    Наверх