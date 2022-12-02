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  • Втрати рф перевалили за 90 тисяч: за добу ЗСУ знищили 650 окупантів та вертоліт

Втрати рф перевалили за 90 тисяч: за добу ЗСУ знищили 650 окупантів та вертоліт

Сьогодні 10:28
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Росія стрімко мчить до позначки в 100 тисяч загиблих військових у війні проти України.

Новости Днепра про Втрати рф перевалили за 90 тисяч: за добу ЗСУ знищили 650 окупантів та вертоліт

Станом на 2 грудня вже загинуло 90 090 загарбників. Тільки минулої доби наші воїни ліквідували ще 650 російських окупантів. Утім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються. А це означає, що реальні втрати ворога можуть бути ще більшими.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – 90090 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2916 (+1),
  • бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6),
  • артилерійських систем – 1905 (+1),
  • РСЗВ – 395 (+0),
  • засоби ППО ‒ 210 (+0),
  • літаків – 280 (+0),
  • гелікоптерів – 262 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23),
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках, – зазначили в Генштабі.

Новости Днепра про Втрати рф перевалили за 90 тисяч: за добу ЗСУ знищили 650 окупантів та вертоліт

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ за місяць знищили майже 17 000 окупантів.

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Новости Днепра про Втрати рф перевалили за 90 тисяч: за добу ЗСУ знищили 650 окупантів та вертолітУкраїнська Новости Днепра про Втрати рф перевалили за 90 тисяч: за добу ЗСУ знищили 650 окупантів та вертолітРусский

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