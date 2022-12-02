Втрати рф перевалили за 90 тисяч: за добу ЗСУ знищили 650 окупантів та вертоліт

Росія стрімко мчить до позначки в 100 тисяч загиблих військових у війні проти України.

Станом на 2 грудня вже загинуло 90 090 загарбників. Тільки минулої доби наші воїни ліквідували ще 650 російських окупантів. Утім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються. А це означає, що реальні втрати ворога можуть бути ще більшими.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:

особового складу – 90090 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2916 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6),

артилерійських систем – 1905 (+1),

РСЗВ – 395 (+0),

засоби ППО ‒ 210 (+0),

літаків – 280 (+0),

гелікоптерів – 262 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23),

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках, – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ за місяць знищили майже 17 000 окупантів.

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