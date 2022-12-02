Втрати рф перевалили за 90 тисяч: за добу ЗСУ знищили 650 окупантів та вертоліт

Станом на 2 грудня вже загинуло 90 090 загарбників. Тільки минулої доби наші воїни ліквідували ще 650 російських окупантів. Утім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються. А це означає, що реальні втрати ворога можуть бути ще більшими.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках, – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ за місяць знищили майже 17 000 окупантів.
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