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У ЗСУ пояснили вчорашні маневри російських МіГ-31 в Білорусі

Сьогодні 11:10
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Масштабна повітряна тривога учора, 1 грудня, була оголошена через маневри російського носія крилатих ракет "Кинджал" МіГ-31 в Білорусі.

Новости Днепра про У ЗСУ пояснили вчорашні маневри російських МіГ-31 в Білорусі

Як повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, завдавати ракетних ударів по Україні ці літаки можуть і не з Білорусі. На думку Ігната, МіГ-31 в Білорусі радше був знаком для Заходу.

Те, що вони знаходились в Білорусі, особливого стратегічного значення не має. Можливо, це був якийсь знак для країн Заходу. Там Польща ж поруч. Знаходження Міг-31 у тому регіоні, можливо, теж певний тиск, демонстрація, – сказав Ігнат.

У Повітряних силах ЗСУ констатували, що за середу та четвер росіяни наростили авіаційну активність.

На вихідні було невелике зосередження (російської авіації – ред.), кілька літаків здійснювали патрулювання в Чорному морі. Так само довкола українських кордонів. А ось вже 30 листопада і 1 грудня активність збільшилась. 1 грудня спостерігалось до 30 літаків в повітряному просторі на окупованій території (так само в Чорному морі). Це тактична авіація, яка була відправлена на підтримку дій сухопутних військ, – відповів Ігнат.

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Новости Днепра про У ЗСУ пояснили вчорашні маневри російських МіГ-31 в БілорусіУкраїнська

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