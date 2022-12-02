Танкист 93-й холодноярской бригады получил «Золотой крест»

Танкист 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей, позывной "НШ", получил награду "Золотой крест" от Министра обороны Украины Алексея Резникова.

Об этом сообщается на странице бригады в ФБ.

Сергей был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины 4 февраля 2015 года, а уже 22 марта начал выполнять боевые задачи в районе населенного пункта Пески. Где и получил первый боевой опыт. В бригаде воюет и сейчас, потому что ему нравится быть танкистом.

С 24 февраля 2022 года в составе танкового батальона 93-й бригады Герой защищал Харьков, затем находился на Изюмском направлении. Около н. п. Заводы его танк, на котором он служил более 8 лет, подбили оккупанты. Сергей получил новый танк и продолжил защищать Родину уже около н. п. Курульки. Сейчас холодноярец уничтожает орков уже на Бахмутском направлении, надежно прикрывая пехотные подразделения.

После того, как орки подбили мой любимый танк, на котором я воевал более 8 лет, ненависть к ним у меня только возросла. Теперь я хочу еще более упорно уничтожать их и поскорее освободить нашу родную землю! – говорит Сергей.

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