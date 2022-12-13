Світла пам’ять: помер професор із Дніпра Олександр Пшінько

Помер Олександр Миколайович Пшінько – голова Ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровського регіону.

Також він багато років був ректором колишнього Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Останні роки ВНЗ відомий, як Український державний університет науки і технологій.

Про це повідомляється на сторінці ДНУ ім. Олеся Гончара у Фейсбук.

Із 1973 року Олександр Миколайович працював в університеті залізничного транспорту – інже­нером, завідувачем науково-дослідної лабораторії, доцентом, завідувачем кафедри будівельних матеріалів, проректор. Із липня 1997 року став ректором.

1979 року захистив кандидатську дисертацію, 1982-го – йому присвоєно вчене звання доцента, а 1996-го – вчене звання професора.

Науковець зробив внесок в удосконалення технології виробництва збірних залізобетонних виробів, підвищення їхньої довговічності і розробки технології виготовлення стінових матеріалів для будівництва споруд залізничного транспорту з місцевої сировини; впровадження на залізничному транспорті України контрейлерних перевезень і створення міжнародних транспортних коридорів по транспортуванню вантажів.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Миколайовича. Вічна пам’ять!

Читайте також:

Українська

Автор: