Светлая память: умер ректор днепровского вуза Александр Пшинько

Умер Александр Николаевич Пшинько – председатель Совета ректоров учреждений высшего образования Днепропетровского региона.

Также он много лет был ректором бывшего Днепровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика Лазаряна. В последние годы вуз известен, как Украинский государственный университет науки и технологий.

Об этом сообщается на странице ДНУ им. Олеся Гончара в Фейсбук.

С 1973 года Александр Николаевич работал в университете железнодорожного транспорта – инженером, заведующим научно-исследовательской лабораторией, доцентом, заведующим кафедрой строительных материалов, проректором. С июля 1997 года стал ректором. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1982-м – ему присвоено ученое звание доцента, а в 1996-м – ученое звание профессора.

Ученый внес вклад в усовершенствование технологии производства сборных железобетонных изделий, повышение их долговечности и разработку технологии изготовления стеновых материалов для строительства сооружений железнодорожного транспорта из местного сырья; внедрение на железнодорожном транспорте Украины контрейлерных перевозок и создание международных транспортных коридоров по транспортировке грузов.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича. Вечная память!

Позже о смерти ректора написали и на сайте Украинского государственного университета науки и технологий:

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