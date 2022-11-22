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Супермаркети Дніпра виставили нові ціни на овочі борщового набору

Сьогодні 18:45
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Супермаркети змінили ціни на овочі борщового набору. Причому, що втішно, всі овочі, крім одного, стали дешевшими. Буряк, морква, цибуля та капуста подешевшали. І тільки картопля трохи зросла в ціні.

Новости Днепра про Супермаркети Дніпра виставили нові ціни на овочі борщового набору

Про те, як змінилася вартість овочевих компонентів борщового набору, розповіли у minfin.

Ціни на картоплю в листопаді дещо зросли порівняно з жовтнем. Минулого місяця кілограм цього коренеплоду коштував у середньому 9,09 грн., а зараз його ціна становить 9,20 грн.

Ціни на буряки стали нижчими: замість 13,41 грн у жовтні ціна середня вартість кілограма в листопаді стала 12,15.

Знизилася листопадова ціна на моркву. Кілограм моркви тепер коштує 22,80, тоді як у жовтні за нього потрібно було віддати 24,91 грн.

Подешевшала майже на 2 гривні та ріпчаста цибуля, яка цього року стала одним із лідерів у рейтингу зростання цін. Її листопадова ціна становить 31,80 грн замість 33,60 у жовтні.

Трохи порадувала покупців і білокачанна капуста, яка подешевшала на понад 2 гривні: 13,22 грн проти 15,63 у жовтні.

Новости Днепра про Супермаркети Дніпра виставили нові ціни на овочі борщового набору

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