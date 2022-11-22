Супермаркети Дніпра виставили нові ціни на овочі борщового набору

Супермаркети змінили ціни на овочі борщового набору. Причому, що втішно, всі овочі, крім одного, стали дешевшими. Буряк, морква, цибуля та капуста подешевшали. І тільки картопля трохи зросла в ціні.

Про те, як змінилася вартість овочевих компонентів борщового набору, розповіли у minfin.

Ціни на картоплю в листопаді дещо зросли порівняно з жовтнем. Минулого місяця кілограм цього коренеплоду коштував у середньому 9,09 грн., а зараз його ціна становить 9,20 грн.

Ціни на буряки стали нижчими: замість 13,41 грн у жовтні ціна середня вартість кілограма в листопаді стала 12,15.

Знизилася листопадова ціна на моркву. Кілограм моркви тепер коштує 22,80, тоді як у жовтні за нього потрібно було віддати 24,91 грн. Подешевшала майже на 2 гривні та ріпчаста цибуля, яка цього року стала одним із лідерів у рейтингу зростання цін. Її листопадова ціна становить 31,80 грн замість 33,60 у жовтні. Трохи порадувала покупців і білокачанна капуста, яка подешевшала на понад 2 гривні: 13,22 грн проти 15,63 у жовтні.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: