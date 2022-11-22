Привласнили понад 400 тис. грн: у Дніпрі затримали інтернет-шахраїв

У Дніпрі кіберполіція викрила шахраїв.

Як повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області, чотири жителя Павлограда знаходили оголошення щодо продажу товарів на тематичних платформах та для обговорення деталей писали продавцям у сторонні месенджери. Туди зловмисники надсилали фішингові посилання нібито про інтернет-оплату. Коли продавці переходили за посиланням та вводили дані банківської карти, ці відомості одразу ставали відомі шахраям.

Отримавши доступ до банківських рахунків, зловмисники переводили гроші потерпілих на підконтрольні картки, оформлені на третіх осіб. Встановлено, що у такий спосіб вони привласнили понад 400 тисяч гривень.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки: вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-носії та банківські картки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Зазначимо, фішинг (англ. phishing — риболовля) — вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних. Шахраї намагаються змусити користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані, наприклад, надсилаючи електронні листи з пропозиціями підтвердити реєстрацію облікового запису, що містять посилання на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн відомих ресурсів.

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