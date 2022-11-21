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  • Підтримали усі 30 країн: Парламентська асамблея НАТО визнала рф державою-терористом

Підтримали усі 30 країн: Парламентська асамблея НАТО визнала рф державою-терористом

Сьогодні 15:48
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Парламентська асамблея НАТО визнала рф державою-терористом і закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.

Новости Днепра про Підтримали усі 30 країн: Парламентська асамблея НАТО визнала рф державою-терористом

Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії росії та визнала її державою-терористом. Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн – членів НАТО, – написав Чернєв.

Він зазначив, що резолюція містить низку важливих для України рішень.

Йдеться про збільшення поставок Україні озброєння, розробку конкретних кроків щодо вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з росії за завдані Україні збитки.

У резолюції також закріплено принцип про те, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Новости Днепра про Підтримали усі 30 країн: Парламентська асамблея НАТО визнала рф державою-терористом

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