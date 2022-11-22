Супермаркеты Днепра выставили новые цены на овощи борщевого набора

О том, как изменилась стоимость овощных компонентов борщевого набора, рассказали в minfin.
Цены на картофель в ноябре несколько вросли по сравнению с октябрем. В прошлом месяце килограмм этого корнеплода стоил в среднем 9,09 грн, а сейчас его цена составляет 9,20 грн.
Цены на свеклу стали ниже: вместо 13,41 грн в октябре цена средняя стоимость килограмма в ноябре стала 12,15.
Снизилась ноябрьская цена и на морковь. Килограмм моркови теперь стоит 22,80, тогда как в октябре за него нужно было отдать 24,91 грн.
Подешевел почти на 2 гривны и репчатый лук, который в нынешнем году стал одним из лидеров в рейтинге роста цен. Его ноябрьская цена составляет 31,80 грн вместо 33,60 в октябре.
Немного порадовала покупателей и белокочанная капуста, которая подешевела более чем на 2 гривны: 13,22 грн против 15,63 в октябре.
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