Суд в Гаазі підтвердив, що малайзійський Боінг збили бойовики так званої “ДНР”, яких контролювала Росія

Про це стало відомо із трансляції слухання в окружному суді Гааги.
Суддя під час зачитування вироку у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 заявив, що Росія контролювала самопроголошену «ДНР» щонайменше з травня 2014 року.
Крім цього, суд визнав, що з травня 2014 року на українській території був міжнародний збройний конфлікт з так званою “ДНР”, яку контролювала Росія. РФ постачала зброю бойовикам, а частина тих, хто брав участь в бойових діях були громадянами Росії.
Більше того, самопроголошена влада в Донецьку отримувала вказівки з Кремля.
Також суд зазначив, що пасажирський літак MH17 збили із ЗРК «Бук» з території окупованого Росією Первомайського.
Так, 17 листопада суд у Гаазі має оголосити вирок щодо чотирьох підозрюваних:
Слідство вважає їх причетними до завезення з рф в Україну «Бука», яким збили літак, а також до його вивезення назад у росію.
Яна Юхименко
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