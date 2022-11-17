Суд в Гаазі підтвердив, що малайзійський Боінг збили бойовики так званої “ДНР”, яких контролювала Росія

Майже через 9 років окружний суд Гааги підтвердив, що малазійський Боінг в 2014 році збили бойовики так званої "ДНР".

Про це стало відомо із трансляції слухання в окружному суді Гааги.

Суддя під час зачитування вироку у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 заявив, що Росія контролювала самопроголошену «ДНР» щонайменше з травня 2014 року.

Крім цього, суд визнав, що з травня 2014 року на українській території був міжнародний збройний конфлікт з так званою “ДНР”, яку контролювала Росія. РФ постачала зброю бойовикам, а частина тих, хто брав участь в бойових діях були громадянами Росії.

Більше того, самопроголошена влада в Донецьку отримувала вказівки з Кремля.

Також суд зазначив, що пасажирський літак MH17 збили із ЗРК «Бук» з території окупованого Росією Первомайського.

Так, 17 листопада суд у Гаазі має оголосити вирок щодо чотирьох підозрюваних:

громадянина рф Ігоря Гіркіна-Стрєлкова;

громадянина рф Сергія Дубінського («Хмурий»);

громадянина рф Олега Пулатова («Гюрза»);

громадянина України Леоніда Харченка («Крот»).

Слідство вважає їх причетними до завезення з рф в Україну «Бука», яким збили літак, а також до його вивезення назад у росію.

Українська

Автор: