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Фейсбук заблокував допис Лукашука з попередженням про небезпеку

Сьогодні 14:55
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Сьогодні вранці російські окупанти знову атакували Дніпро ракетами.

Новости Днепра про Фейсбук заблокував допис Лукашука з попередженням про небезпеку

Про ймовірні ракетні удари Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив містян заздалегідь, розмістивши у ФБ допис:

Мешканці Дніпра та області. Є загроза ракетного удару по нашому регіону. Про ціль наразі невідомо. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, або дотримуйтеся правила двох стін. Російські нелюди активізувалися, тому бережіть себе, – написав він.

Але Фейсбук заблокував це повідомлення, адже воно “порушує стандарти спільноти щодо пропаганди ненависті та образ, які натякають на неповноцінність”.

І це тоді, коли росіяни гатять по мирним містам ракетами, трощать інфраструктуру, травмують та вбивають наших людей, але пропаганду ненависті несе допис у ФБ про небезпеку. Тут без коментарів. Бо цензурних слів немає, – прокоментував це Микола Лукашук.

 

Новости Днепра про Фейсбук заблокував допис Лукашука з попередженням про небезпеку

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