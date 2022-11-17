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  • Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них – у лікарні, – Резніченко

Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них – у лікарні, – Резніченко

Сьогодні 15:32
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Сьогодні вранці окупанти атакували Дніпро.

Новости Днепра про Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них - у лікарні, - Резніченко

Російські ракети поцілили у промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської обласної ради.

На жаль, постраждали 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка.

Новости Днепра про Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них - у лікарні, - Резніченко

Новости Днепра про Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них - у лікарні, - Резніченко

Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя… За усі ці злочинні обстріли прийде розплата, – зазначив Валентин Резніченко.

А це наслідки ракетного удару…

Новости Днепра про Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них - у лікарні, - Резніченко

Новости Днепра про Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них - у лікарні, - Резніченко

росія – країна-терорист. 

Новости Днепра про Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них - у лікарні, - Резніченко

Новости Днепра про Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них - у лікарні, - Резніченко

Новости Днепра про Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них - у лікарні, - Резніченко

Нагадаємо, раніше ми писали, що у тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО).

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Новости Днепра про Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них - у лікарні, - РезніченкоУкраїнська

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