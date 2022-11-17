Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них – у лікарні, – Резніченко

Російські ракети поцілили у промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю.
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської обласної ради.
На жаль, постраждали 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка.
Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя… За усі ці злочинні обстріли прийде розплата, – зазначив Валентин Резніченко.
А це наслідки ракетного удару…
росія – країна-терорист.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО).
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