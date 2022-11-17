Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них – у лікарні, – Резніченко

Сьогодні вранці окупанти атакували Дніпро.

Російські ракети поцілили у промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської обласної ради.

На жаль, постраждали 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка.

Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя… За усі ці злочинні обстріли прийде розплата, – зазначив Валентин Резніченко.

А це наслідки ракетного удару…

росія – країна-терорист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО).

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