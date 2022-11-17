На Дніпропетровщині рятувальники зняли бабусю, яка сиділа на кондиціонері

У Кам'янському рятувальникам довелося знімати пенсіонерку з кондиціонера.

Я повідомили рятувальники, у Кам’янському, що на Дніпропетровщині, надзвичайникам довелося знімати бабусю з кондиціонера.

Про працівникам ДСНС повідомили стурбовані сусіди. Вони розповіли, що на 4-му поверсі багатоповерхівки, на кондиціонері сидить жінка похилого віку. Рятувальники допомогли бабусі спуститися на землю.

Пізніше жінка розповіла своїм рятівникам, що перебувала на балконі квартири на 4-му поверсі, нахилилась подивитися вниз й раптом опинилася на кондиціонері.

Подякувавши рятувальникам, жінка швидесенько пішла додому.

Читайте також:

Українська

Автор: