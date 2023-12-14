Націлились на Дніпро, Харків та Запоріжжя: Bild оприлюднив нібито військовий план РФ до 2026 року

Це доводить те, що РФ не хоче перемир'я.

Німецьке видання Bild, а саме так званий військовий аналітик Юліан Рьопке, оприлюднили нібито військовий план РФ до 2026 року. У своїй статті під назвою “Це військовий план Путіна до 2026”, посилаючись на надані йому дані у розвідці, Рьюпке пише, що Владімір Путін не втратив надії захопити ще три великі українські міста.

Росія розраховує, що Захід втомиться від України та суттєво зменшить свою підтримку. Росіяни хочуть провести імітацію мирних перемовин, щоб показати Світу свої “благі наміри”. Але Кремль не планує зупинятися та хоче вести війну щонайменше до 2026 року.

Рьюпке стверджує, що до кінця 2024 року Росія хоче отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями та вийти на річку Оскіл у Харківській області.

До кінця 2026 року планується просунутися далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включаючи міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Рьюпке публікує карту, де позначені землі, які РФ все ще сподівається захопити.

Росіяни нібито не хочуть йти на Одесу та Херсон, тому не будуть лізти на правобережжя Херсонщини, але хочуть втримати лівий берег. За даними розвідки, російська влада готова втрачати в Україні до 100 000 солдатів.

Дисклеймер: військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке досить сумнівний “експерт”. Його вже ловили на провокативних статтях та меседжах про війну РФ проти України, тому до його слів слід ставитися критично.

Втім наявність таких планів у РФ і наративів у ЗМІ має говорити лише про одне – Росія не зупиниться і миру без своєї повної поразки не захоче.

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