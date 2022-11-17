Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией

Об этом стало известно из трансляции слушания в окружном суде Гааги.
Судья во время зачитывания приговора по делу о крушении малазийского рейса MH17 заявил, что Россия контролировала самопровозглашенную «ДНР» по меньшей мере с мая 2014 года.
Кроме того, суд признал, что с мая 2014 года на украинской территории был международный вооруженный конфликт с так называемой «ДНР», которую контролировала Россия. РФ снабжала оружие боевикам, а часть участвовавших в боевых действиях были гражданами России.
Более того, самопровозглашенные власти в Донецке получали указания из Кремля.
Также суд отметил, что пассажирский самолет MH17 был сбит с ЗРК «Бук» с территории оккупированного Россией Первомайского.
Окружной суд Гааги объявил приговор по делу о крушении малазийского Boeing 777 рейса MH17, который в 2014 году был сбит над Донбассом. Виновными признали граждан России Игоря Гиркина-Стрелкова, Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко
Следствие считает их причастными к завозу из России в Украину «Бука», которым сбили самолет, а также к его вывозу обратно в Россию.
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Яна Юхименко
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