Стало відомо, що з людиною, яку витягли з річки в сквері Прибережному в Дніпрі

Ввечері 28 серпня у сквері Прибережному помітили водолазів.

Згодом чоловіка дістали з води та намагалися відкачати.

Як повідомили в ДСНС, виклик надійшов о 16:00. Водолази обстежили понад 5 тисяч квадратних метрів надводної поверхні та 800 квадратних метрів підводної акваторії поблизу берега.

На відстані 20 метрів від берега та на глибині 5 метрів знайшли тіло чоловіка. Його намагалися реанімувати, але вже було пізно. Загиблий – 39-річний дніпрянин, який відпочивав разом з друзями біля води, але випив зайвого та в нетверезому стані поліз у річку.

Тіло чоловіка передали поліціянтам.

Закликаємо, не ризикувати життям та не заходити у воду, якщо ви випили зайвого.

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