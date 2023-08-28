Стало відомо, що з людиною, яку витягли з річки в сквері Прибережному в Дніпрі

Згодом чоловіка дістали з води та намагалися відкачати.
Як повідомили в ДСНС, виклик надійшов о 16:00. Водолази обстежили понад 5 тисяч квадратних метрів надводної поверхні та 800 квадратних метрів підводної акваторії поблизу берега.
На відстані 20 метрів від берега та на глибині 5 метрів знайшли тіло чоловіка. Його намагалися реанімувати, але вже було пізно. Загиблий – 39-річний дніпрянин, який відпочивав разом з друзями біля води, але випив зайвого та в нетверезому стані поліз у річку.
Тіло чоловіка передали поліціянтам.
Закликаємо, не ризикувати життям та не заходити у воду, якщо ви випили зайвого.
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