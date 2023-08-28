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Стало відомо, що з людиною, яку витягли з річки в сквері Прибережному в Дніпрі

Сьогодні 20:10
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Ввечері 28 серпня у сквері Прибережному помітили водолазів.

Новости Днепра про Стало відомо, що з людиною, яку витягли з річки в сквері Прибережному в Дніпрі

Пізніше виявилося, що триває пошуково-рятувальна операція. Водолази-рятувальники намагалися знайти відпочивальника, який зник під водою. 
 
Згодом чоловіка дістали з води та намагалися відкачати.
 
Як повідомили в ДСНС, виклик надійшов о 16:00. Водолази обстежили понад 5 тисяч квадратних метрів надводної поверхні та 800 квадратних метрів підводної акваторії поблизу берега. 
 
На відстані 20 метрів від берега та на глибині 5 метрів знайшли тіло чоловіка. Його намагалися реанімувати, але вже було пізно. Загиблий – 39-річний дніпрянин, який відпочивав разом з друзями біля води, але випив зайвого та в нетверезому стані поліз у річку. 
 
Тіло чоловіка передали поліціянтам.
 

Новости Днепра про Стало відомо, що з людиною, яку витягли з річки в сквері Прибережному в Дніпрі

Закликаємо, не ризикувати життям та не заходити у воду, якщо ви випили зайвого.
 
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Новости Днепра про Стало відомо, що з людиною, яку витягли з річки в сквері Прибережному в ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, що з людиною, яку витягли з річки в сквері Прибережному в ДніпріРусский

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