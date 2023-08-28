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  • Стало известно, что с человеком, которого вытащили из реки в сквере Прибережном в Днепре

Стало известно, что с человеком, которого вытащили из реки в сквере Прибережном в Днепре

Сегодня 20:10
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Вечером 28 августа в сквере Прибережном заметили водолазов.

Новости Днепра про Стало известно, что с человеком, которого вытащили из реки в сквере Прибережном в Днепре

Позже оказалось, что идет поисково-спасательная операция. Водолазы-спасатели пытались найти отдыхающего, пропавшего под водой.

Впоследствии мужчину достали из воды и пытались откачать.

Как сообщили в ГСЧС, вызов поступил в 16:00. Водолазы обследовали более 5 тысяч квадратных метров надводной поверхности и 800 квадратных метров подводной акватории у берега.

В 20 метрах от берега и на глубине 5 метров нашли тело мужчины. Его пытались реанимировать, но уже было поздно. Погибший — 39-летний днепрянин, отдыхавший вместе с друзьями у воды, но выпивший лишнего и в нетрезвом состоянии полезший в реку.

Тело мужчины передали полицейским.

Новости Днепра про Стало известно, что с человеком, которого вытащили из реки в сквере Прибережном в Днепре

Призываем не рисковать жизнью и не заходить в воду, если вы выпили лишнего.
 

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