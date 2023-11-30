Спортсмени із Дніпра вибороли бронзові медалі на Чемпіонаті Європи з тхеквондо

З 24 до 26 листопада в місті Інсбрук (Австрія) проходив Чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ в розділі «пумсе» (набір показових рухів та комбінацій).
Спортсмени із Дніпра Михайло Княжев та Мирослава Коваль вибороли бронзові нагороди у розділі фристайл (понад 18 років).
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Зазначимо, Михайло та Мирослава – вихованці Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту.
Вітаємо наших спортсменів та бажаємо їм нових перемог!
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