Спортсмени із Дніпра вибороли бронзові медалі на Чемпіонаті Європи з тхеквондо

Вітаємо!

З 24 до 26 листопада в місті Інсбрук (Австрія) проходив Чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ в розділі «пумсе» (набір показових рухів та комбінацій).

Спортсмени із Дніпра Михайло Княжев та Мирослава Коваль вибороли бронзові нагороди у розділі фристайл (понад 18 років).

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначимо, Михайло та Мирослава – вихованці Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту.

Вітаємо наших спортсменів та бажаємо їм нових перемог!

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