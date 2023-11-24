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Новини Спортсмен із Дніпра здобув золото, срібло та бронзу на міжнародних змаганнях з гімнастики
Спортсмен із Дніпра здобув золото, срібло та бронзу на міжнародних змаганнях з гімнастики
Вітаємо!
17 та 18 листопада у місті Лінц (Австрія) проходили міжнародні змагання зі спортивної гімнастики «Future Cup 2023».
Вихованець Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту Іван Рудий виборов:
1 місце у складі збірної команди;
1 місце у вправах на поперечині;
2 місце у гімнастичному багатоборстві;
2 місце у вправах на кінь-махи;
3 місце у вправах на брусах.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Вітаємо спортсмена та бажаємо йому нових перемог!
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