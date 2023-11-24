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  • Спортсмен із Дніпра здобув золото, срібло та бронзу на міжнародних змаганнях з гімнастики

Спортсмен із Дніпра здобув золото, срібло та бронзу на міжнародних змаганнях з гімнастики

Сьогодні 09:00
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмен із Дніпра здобув золото, срібло та бронзу на міжнародних змаганнях з гімнастики

17 та 18 листопада у місті Лінц (Австрія) проходили міжнародні змагання зі спортивної гімнастики «Future Cup 2023».

Вихованець Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту Іван Рудий виборов:

  • 1 місце у складі збірної команди;
  • 1 місце у вправах на поперечині;
  • 2 місце у гімнастичному багатоборстві;
  • 2 місце у вправах на кінь-махи;
  • 3 місце у вправах на брусах.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді. 

Вітаємо спортсмена та бажаємо йому нових перемог!

Новости Днепра про Спортсмен із Дніпра здобув золото, срібло та бронзу на міжнародних змаганнях з гімнастики

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