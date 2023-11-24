Спортсмен из Днепра завоевал золото, серебро и бронзу на международных соревнованиях по гимнастике

Поздравляем спортсмена и желаем ему новых побед!

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

17 и 18 ноября в городе Линц (Австрия) проходили международные соревнования по спортивной гимнастике «Future Cup 2023».

На Криворожье собирались почистить реку за 400 млн. гривен.

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