Спортсмен из Днепра завоевал золото, серебро и бронзу на международных соревнованиях по гимнастике

17 и 18 ноября в городе Линц (Австрия) проходили международные соревнования по спортивной гимнастике «Future Cup 2023».
Воспитанник Днепровской городской детско-юношеской спортивной школы по опорным видам спорта Иван Рудый завоевал:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Поздравляем спортсмена и желаем ему новых побед!
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