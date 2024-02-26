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  • Спортсмен із Дніпра виборов “бронзу” на міжнародному турнірі з боксу

Спортсмен із Дніпра виборов “бронзу” на міжнародному турнірі з боксу

Сьогодні 10:00
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмен із Дніпра виборов

З 11 до 19 лютого у місті Плоєшть (Румунія) проходив міжнародний турнір з боксу серед юніорів та молоді «Open Dracula 2024».

Вихованець Дніпровської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Руслан Пережилов виборов на цих змаганнях бронзову нагороду у ваговій категорії до 92 кг.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Вітаємо спортсмена та бажаємо йому нових перемог!

Новости Днепра про Спортсмен із Дніпра виборов

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени із Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті.

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