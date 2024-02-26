Спортсмен із Дніпра виборов “бронзу” на міжнародному турнірі з боксу

Вітаємо!

З 11 до 19 лютого у місті Плоєшть (Румунія) проходив міжнародний турнір з боксу серед юніорів та молоді «Open Dracula 2024».

Вихованець Дніпровської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Руслан Пережилов виборов на цих змаганнях бронзову нагороду у ваговій категорії до 92 кг.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Вітаємо спортсмена та бажаємо йому нових перемог!

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени із Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті.

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