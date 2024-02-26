Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: не буде 9 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: не буде 9 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні 07:55
просмотров

Світла не буде приблизно з 8:00 до 17:00.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: не буде 9 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 26 лютого, у Дніпрі у деяких будинках будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Агатова: 1;
  • вул. Данила Самойловича: 1;
  • вул. Бориса Кротова: 39;
  • вул. Бутакова: 4;
  • вул. Веселки: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20-А, 22-А, 24-А, 26, 27, 32, 36, 38, 48, 96, 181, 211;
  • вул. Весняна: 5, 31, 35;
  • вул. В’ячеслава Тютіна;
  • вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5, 7, 14, 16;
  • вул. Заводська: 36;
  • вул. Земська: 1, 3-А;
  • вул. Мечникова: 10, 11;
  • вул. Оздоровча: 1-7, 11-А, 12, 18, 20;
  • вул. Єфрейтора Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45;
  • вул. Північна: 3, 15;
  • вул. Солом’янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
  • вул. Татарська: 8, 10, 118, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;
  • вул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 31, 33;
  • пров. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
  • пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26, 157;
  • пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
  • пров. Смарагдовий: 1-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);
  • пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
  • вул. Матроська: 28-38 (парні);
  • вул. Молодіжна: 9, 11-А, 12-32, 34;
  • просп. Богдана Хмельницького: 50-60 (парні);
  • тупик Будівельний: 11, 12;
  • вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні).

Нагадаємо, раніше ми писали, що через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих.

Читайте також:

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: не буде 9 годин (АДРЕСИ)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Вибухи в Дніпрі 25 лютого: є поранені та руйнування
Новини Дніпра
Вчора 22:31
Вибухи в Дніпрі 25 лютого: є поранені та руйнування

Гучний вечір у Дніпрі.

У Дніпрі на вулиці Набережна Перемога Mercedes влетів у зупинку
Новини Дніпра
Вчора 20:28
У Дніпрі на вулиці Набережна Перемога Mercedes влетів у зупинку

Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП на Перемозі.

Навели “Шахед” по багатоповерхівці: у Дніпрі викрили російську агентурну мережу
Новини Дніпра
Вчора 19:59
Навели “Шахед” по багатоповерхівці: у Дніпрі викрили російську агентурну мережу

У Дніпрі викрили російську агентурну мережу.

Ворог двічі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та атакував дронами
Новини Дніпра
Вчора 18:55
Ворог двічі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та атакував дронами

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії.

Наверх